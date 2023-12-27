https://news.day.az/tourism/1625347.html Стоимость номеров в Париже перед олимпиадой в Париже подскочит втрое - столичные отели считают потенциальную прибыль
Стоимость номеров в Париже перед олимпиадой в Париже подскочит втрое - столичные отели считают потенциальную прибыль
Средняя стоимость проживания в парижских отелях накануне открытия Олимпийских игр утроится и превысит €1 тыс.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его данным, если за две недели до начала Олимпиады средняя стоимость ночи в двухместном номере "составляет €317, то накануне церемонии открытия (26 июля) она поднимется до €1033".
BFMTV уточнил, что эти данные получены на основе выборочного исследования 80 столичных гостиниц.
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