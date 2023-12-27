Стоимость номеров в Париже перед олимпиадой в Париже подскочит втрое

Средняя стоимость проживания в парижских отелях накануне открытия Олимпийских игр утроится и превысит €1 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, если за две недели до начала Олимпиады средняя стоимость ночи в двухместном номере "составляет €317, то накануне церемонии открытия (26 июля) она поднимется до €1033".

BFMTV уточнил, что эти данные получены на основе выборочного исследования 80 столичных гостиниц.

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