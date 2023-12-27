Субъектам туризма в Азербайджане предоставлены льготы по налогу на недвижимость

Субъектам туристической деятельности предоставлены льготы по налогу на недвижимость.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Как отмечается, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и другие связанные с ним проекты нормативных правовых актов, подготовленные в целях совершенствования налогового законодательства и администрирования, были приняты Милли Меджлисом в третьем чтении. Основными целевыми направлениями изменений в Налоговый кодекс, как и в предыдущие годы, являются оптимизация налогового бремени субъектов предпринимательской деятельности, стимулирование предпринимательской деятельности, снижение налогового бремени населения посредством налоговых льгот социального характера, совершенствование мер борьбы с "теневой экономикой". Одним из важных изменений в направлении снижения налогового бремени бизнеса и стимулирования предпринимательской деятельности является предоставление субъектам туризма (гостиницам, отелям и санаториям) налоговых льгот по налогу на недвижимость.

"Как известно, доходы регионального туризма формируются в основном за счет сезонной деятельности, а в остальное время уровень доходов в этом секторе резко снижается. Стоимость активов средств размещения в туристическом секторе довольно велика. Таким образом, налог на недвижимость создает значительное налоговое бремя для сезонно работающих предприятий, являясь фиксированным расходом. В целях развития регионального туризма и снижения фиксированных налоговых расходов для субъектов туризма (гостиниц, отелей и санаториев) предусмотрены налоговые стимулы. С этой целью в Налоговый кодекс внесены изменения, предусматривающие снижение на 75 процентов сроком на 3 года с 1 января 2024 года налога на недвижимое имущество, используемое в гостиничной, отельной и санаторной деятельности (за исключением периода временного прекращения предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 16.3 Налогового кодекса), в городах и районах республики, за исключением Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района. Основная цель изменений - поддержать региональный туризм и оптимизировать фиксированные налоговые расходы бизнеса", - отмечает Госслужба.

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