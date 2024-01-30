Швейцарский самолет экстренно сел в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Swiss International Air Lines, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих-Сингапур, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку, передает Day.Az.

Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту (инсульт).

Самолет Boeing 777 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 06:53 по местному времени.

Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник.

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