Круизный лайнер с тысячами людей посадили на карантин

Норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn с более чем тремя тысячами человек на борту посадили на карантин на Маврикии из-за возможной вспышки холеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет USA Today.

Когда судно совершало рейс по Южной Африке, появилось подозрение, что несколько пассажиров заразились опасной инфекцией.

По данным издания, медики поднялись на борт и взяли у 15 человек, почувствовавших недомогание и находящихся на изоляции, пробы для анализов. Их результаты будут известны через 48 часов.

Только после этого будет принято решение о дальнейших действиях. Уточняется, что в настоящее время на борту судна, отправившегося в круиз из Кейптауна, находятся более двух тысяч пассажиров и тысяча членов экипажа.

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