Эксперт назвал порядок действий при чрезвычайных ситуациях во время путешествия

Потеря документов, травма или болезнь за границей - ситуации неприятные, но не безвыходные.

Как передает Day.Az, важно заранее знать, как действовать, чтобы минимизировать стресс и быстрее решить проблему. Елена Кошелева, директор проектов "СберСтрахования", рассказала "Известиям", какие шаги помогут справиться с форс-мажором в поездке.

"Первая реакция на неприятную ситуацию - стресс, особенно если вы находитесь в незнакомой стране. Постарайтесь сохранить спокойствие и трезво оценить происходящее. Например, при потере документов важно сразу определить: утеряны ли только паспорт и виза или вместе с ними банковские карты, билеты и другие важные вещи. Это поможет выстроить правильный порядок действий", - уточнила она.

Кошелева также объяснила, что в первую очередь нужно обратиться в ближайшее отделение полиции и получить справку о происшествии - она понадобится при восстановлении документов. Затем необходимо связаться с консульством или посольством России: там подскажут, как оформить временное удостоверение личности для возвращения домой.

"Если у вас есть страховка для туристов, можно обратиться на горячую линию: специалисты помогут найти нужные контакты и объяснят процедуру. Затем можно будет возместить расходы на оформление и в некоторых случаях на транспорт до консульства", - успокоила эксперт.

Если вместе с документами пропали банковские карты или они были украдены отдельно, то их нужно немедленно заблокировать через мобильное приложение или позвонив в банк - большинство из них работает круглосуточно. В таких ситуациях пригодится запасная карта, хранящаяся отдельно от основной, чтобы не остаться без средств в поездке.

При сильных болях, подозрении на переломы или инфекционные заболевания нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Если оформлен туристический страховой полис, следует обратиться в страховую компанию: она направит в проверенную клинику, покроет расходы на лечение и поможет с переводчиком, если потребуется. Наличие страховки особенно важно, потому что стоимость медицинской помощи за границей может быть высокой, особенно в частных медицинских учреждениях.

"Задержка рейса, отмена брони в отеле, потеря багажа - всё это тоже может случиться. В таких ситуациях внимательно читайте правила бронирования и условия страхового полиса. Многие страховки покрывают расходы на питание, проживание и покупку необходимых вещей при длительных задержках и утере багажа", - пояснила Кошелева.

Чтобы ускорить процесс компенсации, она рекомендует сохранять все чеки и справки: они пригодятся для обращения в страховую компанию.

Специалист также объяснила, что перед поездкой важно сделать копии всех документов: паспорта, виз, билетов и страхового полиса. Хранить копии нужно отдельно от оригиналов - в чемодане, ручной клади или даже в облачном хранилище. Это поможет быстрее восстановить документы и подтвердить свою личность при необходимости.