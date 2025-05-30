Названы самые частые поломки в автопутешествиях

Вероятность поломок во время автопутешествий зависит от множества факторов: состояния автомобиля, стиля вождения, погодных условий и качества дорог, перечислил технолог международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов.

Как передает Day.Az, самые частые неполадки в долгой дороге он назвал в беседе с "Лентой.ру".

В первую очередь, нахождение машины на трассе более 6-10 часов подвергает все узлы и системы повышенной нагрузке, особенно если на маршруте присутствуют спуски и подъемы, отметил эксперт.

"Поэтому обязательно тщательно осматриваем систему охлаждения двигателя и коробки передач, тормозную систему, а также все вращающиеся детали, начиная с шин, заканчивая карданным валом, приводами, подшипниками. Именно на эти системы и узлы ляжет основная нагрузка во время долгого пути", - обратил внимание Ершов.

Кроме того, в особенно жаркую погоду возрастает риск перегрева двигателя, указал собеседник "Ленты.ру". Это чаще всего случается из-за проблем с системой охлаждения и возросшей нагрузки, когда мотор постоянно работает на высоких оборотах, уточнил он.

Проблемы с аккумулятором, по словам эксперта, еще одна частая неисправность на трассе. Чаще всего об обслуживании и заблаговременной проверке батареи водители просто забывают. Между тем непрерывная работа кондиционера, музыка и другие электронные устройства, которыми пользуются в пути, требует немало энергии. Если аккумулятор старый, то возросшая нагрузка ускорит его выход из строя, предупредил Ершов.