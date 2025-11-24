https://news.day.az/tourism/1797384.html Туристка дала 5 неочевидных советов для новичков на круизном лайнере Отдых на круизных лайнерах приобретает все большее распространение, но не все понимают особенности этого необычного для большинства направления в туризме.
Туристка дала 5 неочевидных советов для новичков на круизном лайнере
Отдых на круизных лайнерах приобретает все большее распространение, но не все понимают особенности этого необычного для большинства направления в туризме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, опытная путешественница Джилл Роббинс, которая побывала в 20 различных круизах, в авторской статье для Business Insider дала 5 неочевидных советов тем, кто отправляется в свой первый круиз.
- Берите с собой рулон скотча. Джилл отмечает, что скотч не занимает много места в чемодане, однако может оказаться полезным во множестве ситуаций в путешествии.
- Пользуйтесь душем при спортзалах на судне. Джилл обратила внимание, что душевые кабинки в каютах на круизных лайнерах слишком тесные, чтобы ими было удобно пользоваться. Зато при спортзале, которые всегда есть на круизных лайнерах, душевые кабинки почти всегда больше.
- Пользуйтесь прачечной на борту. Если речь идет о длительном круизе, вместо того, чтобы брать с собой много сменной одежды, просто пользуйтесь прачечной на судне для своего ограниченного комплекта одежды.
- Пользуйтесь спа-салоном в портовые дни. Если вас не очень интересуют экскурсии во время остановки лайнера в определенном порту, это прекрасная возможность воспользоваться спа-салоном на борту именно в такой день. В большинстве случаев услуги салона в портовые дни будут дешевле, а других клиентов - будет меньше.
- Не берите каюту с балконом. По словам Джилл, нет смысла брать дорогую каюту с балконом в большинстве круизов, ведь большую часть времени в море ничего интересного не происходит и смотреть там не на что. Хотя есть исключения, такие как круизы в живописных прибрежных морях, например на Аляске, где есть возможность насладиться видами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре