Названа неуместная на борту самолета одежда и обувь
Педагоги по деловому этикету Лора Виндзор и Лора Акано, а также стилист Карин Лаудорф назвали неуместную на борту самолета одежду и обувь.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие комментарии публикует Daily Mail.
В первую очередь специалисты обратили внимание на пляжную одежду и обувь. Например, футболки без рукавов, шлепанцы и шляпы с широкими полями. "Очень большие шляпы могут быть непрактичны в ограниченном пространстве, а именно - у выхода на посадку или в самолете", - объяснила Лаудорф.
Кроме того, эксперты отметили пижамные наряды. "Тапочки и пижамы в самолете демонстрируют отсутствие гордости за свою презентабельность", - заявила Акано.
Вдобавок собеседницы издания упомянули духи с резким запахом и неопрятный внешний вид.
