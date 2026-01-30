https://news.day.az/tourism/1813044.html Двух туристов унесло снегом во время схода лавины в горах Европы Отдыхавшие в горах Европы туристы попали под снежную лавину. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Это произошло 29 января на склоне пика Сиболлес в Испании. Во время катания на лыжах и сноуборде на горнолыжном курорте Серлер двух мужчин унесло снегом в сторону от трассы.
Это произошло 29 января на склоне пика Сиболлес в Испании. Во время катания на лыжах и сноуборде на горнолыжном курорте Серлер двух мужчин унесло снегом в сторону от трассы. Их знакомые рассказали о случившимся экстренным службам, те выдвинулись на поиски пострадавших.
Вскоре спасатели обнаружили 22-летнего путешественника из Мексики, его госпитализировали в критическом состоянии из-за сильного переохлаждения. 25-летний мужчина из Сарагосы не выжил.
