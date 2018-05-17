Ученые: "Постели" у шимпанзе чище, чем у людей

Шимпанзе содержат свои спальные места в большей чистоте, чем люди, выяснили ученые из Университета штата Северная Каролина. Пресс-релиз опубликован на сайте EurekaAlert, само исследование появится 16 мая в журнале Royal Society Open Science, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые изучили образцы, полученные из 41 гнезда шимпанзе, одного из ближайших родственников человека, на предмет биологического разнообразия обитающих там микробов. В 15 гнездах исследователи также собрали образцы членистоногих.

Спальные места шимпанзе отличались большим разнообразием микробов, попавших туда, например, с листьев деревьев, на которых обезьяны устраиваются на ночлег. А вот "грязных" микробов с их тел, оставленных после взаимодействия со слюной, кожей или фекалиями, в местах ночлега остается гораздо меньше, в отличие от людей.

"Мы практически не обнаружили таких микробов в гнездах шимпанзе, что нас немного удивило", - заявила Меган Томмес, возглавляющая исследование. - Например, у людей в постелях 35% бактерий - с их тел".

Она отмечает, что ожидала обнаружить в спальных местах обезьян значительное количество членистоногих паразитов, однако вместе с коллегами выявила только четыре образца.

Томмес считает, что "постели" шимпанзе чище, потому что они каждый день обустраивают себе место для ночлега заново.

По ее словам, исследование подчеркивает роль структур, созданных человеком, в формировании экосистем непосредственно окружающей нас среды, которая становится "менее идеальной" после наших попыток сделать ее "более чистой".

"Проще говоря, мы создали спальные места, в которых наше взаимодействие с почвой и микроорганизмами из окружающей среды практически исчезло, и вместо этого мы окружены менее разнородными микробами, основным источником которых являются наши собственные тела", - поясняет она.

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