5 самых грязных мест в самолете

Самолет и в самом деле признан самым безопасным средством передвижения - несмотря на то, что очень многие люди до сих пор боятся летать. Впрочем, безопасность воздушных лайнеров несколько преувеличена, если брать во внимание не только саму человеческую жизнь, но и здоровье. Команда молодых ученых-биологов из Англии решила определить, какие места в самолете самые грязные и могут ли собравшиеся здесь бактерии нести серьезную угрозу человеческой жизни. Вот, что они выяснили. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на pressa-plus.com.

Откидной столик

Постарайтесь снизить количество контактов со столиком из кресла впереди сидящего пассажира до минимума. Именно здесь прячутся самые опасные микробы. Один из авторов нашумевшего исследования, доктор Чарльз Хаас советует вообще избегать прикосновений к этому кусочку пластика. Его команде удалось обнаружить на столике бактерии кишечной палочки, стафилококка и прочих предвестников веселого полета и не менее веселого отпуска.

Питьевой фонтанчик

Мы, честно говоря, не видели ни одного человека, кто когда-либо пользовался общественным фонтанчиком в самолете. И безо всяких исследований совершенно понятно, что здесь можно подхватить все, что душа желает. Исследователи официально ставят питьевой фонтанчик на второе по загрязненности место в самолете.

Кнопки в туалете

Любое общественное место отличается повышенным содержанием опасных бактерий. Туалет самолета - как его ни очищай - всегда будет иметь возможность одарить вас кишечной инфекцией. Особенно грязны кнопки для слива воды, постарайтесь не касаться их руками.

Ремень безопасности

К сожалению, избежать контакта с этим элементом не получится никак. Ремень безопасности, который сдавливал животы многих сидевших здесь до вас людей, очищать никто и не думает. Хуже всего его блестящая пряжка: за один полет человек, в среднем, трогает ее до 5 раз.

Вентиляция

Поднимите голову и посмотрите на эти маленькие отверстия, через которые попадает к вам свежий воздух. Вместе с ним, вырываются наружу и опасные бактерии, которых скапливается достаточное количество на пластике воздухопровода.