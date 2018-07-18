Оценена расточительность Меган Маркл

18 июля 2018 00:40

Подсчитана сумма, которую потратила Меган Маркл на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В качестве супруги герцога Сассекского Маркл уже присутствовала на 16 мероприятиях в 16 нарядах разных люксовых брендов, таких как Givenchy, Chanelи Carolina Herrera. По данным издания, общая стоимость одежды герцогини вместе с обувью и аксессуарами составила около 210 тысяч долларов.

Так, например, наряды для двухдневной поездки в Ирландию, которая состоялась 10 и 11 июля, обошлись в 36 тысяч долларов, поскольку Маркл переодевалась по три раза в день.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az