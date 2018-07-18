Оценена расточительность Меган Маркл
18 июля 2018 00:40 162
Подсчитана сумма, которую потратила Меган Маркл на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В качестве супруги герцога Сассекского Маркл уже присутствовала на 16 мероприятиях в 16 нарядах разных люксовых брендов, таких как Givenchy, Chanelи Carolina Herrera. По данным издания, общая стоимость одежды герцогини вместе с обувью и аксессуарами составила около 210 тысяч долларов.
Так, например, наряды для двухдневной поездки в Ирландию, которая состоялась 10 и 11 июля, обошлись в 36 тысяч долларов, поскольку Маркл переодевалась по три раза в день.
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