Водоворот Монтичелло: мечта экстремала - ФОТО
Плотина Монтичелло известна экстремалам всего мира благодаря оригинальному водосбросу. Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, в центре озера проваливается вниз гигантский водоворот: Дыра славы, The Morning Glory Spillway.
Бетонная труба посреди озера Берриесса не видна вовсе. Потоки воды будто уходят в природный провал до самого центра Земли.
Десятки лет назад никакой плотины тут вовсе не было. Зато был небольшой городок Монтичелло, вокруг которого лежали фермерские угодья.
Сейчас затопленный город лежит где-то глубоко под водами нового озера. Именно туда и срываются бесконечные потоки воды с плотины.
Само собой, купаться у воронки запрещено строго-настрого. Но настоящих экстремалов это мало останавливает: люди крепят страховочные тросы к стенам плотины и устраивают рискованные фотосессии.
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