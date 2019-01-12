Жуткий остров Повелья - ФОТО

На севере Италии, в Венецианской лагуне недалеко от острова Лидо находится заброшенный остров Повелья (итал. Poveglia). Когда-то он был застроен зданиями и там жили люди, но после целой череды смертей и несчастий итальянцы стали избегать острова, находящегося всего в двух морских милях от сердца Венеции - Большого канала.

Как передает Day.Az со ссылкой на mirtayn.ru, издали Повелья кажется уютным и обитаемым: это подчеркивает и сочная зелень деревьев, и набережная, и изящный шпиль церковной колокольни. Но стоит человеку ступить на остров, как его охватывают ужас и смятение. Даже те, кто ничего не знает о Повелье, испытывают на острове дискомфорт, что же говорить о тех, кто знаком с кровавой и таинственной историей этого уголка Италии.

Впервые остров упоминается в хрониках 421 года, когда на него бежали жители Падуи и Эсте, спасаясь от нашествия варваров. Спустя 900 лет на Повелья возвели укрепления, которые сохранились до настоящего времени. Затем власти Венеции пытались и отдать остров монахам, и продать на льготных условиях, но все тщетно - желающих жить там почему-то так и не нашлось.

Более века этот небольшой кусочек венецианской земли был заброшенным, пустынным и невостребованным. Все изменилось, когда Европу накрыла эпидемия чумы. Именно тогда вспомнили о Повелье: на остров свозили тяжело больных людей, чтобы отгородить здоровых жителей Венеции.

Чтобы свести риск к минимуму, вместе с зараженными привозили и их семьи, даже если они не подавали признаков болезни. Отправка на Повелью означала неизбежную смерть в муках. Часто тела умерших складывали с живыми в общие могильные ямы и сжигали.

Венецианцы утверждают, что пышная растительность Повельи вросла корнями в прах бесчисленных человеческих останков - на острове скончалось до 160 000 человек. Души многих умерших будто бы превратились в призраки, которыми сейчас переполнен остров.

Мрачная репутация острова усугубляется рассказами об ужасных экспериментах, которым якобы подвергались пациенты психиатрической клиники, существовавшей с 1922 по 1968 год. Согласно некоторым данным, всеми опытами над пациентами руководил главный врач этой больницы, который, в конце концов, сам сошел с ума и покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с колокольни. В связи с этим исследователи паранормальных явлений называют остров одним из самых ужасных мест на Земле.

Этот остров называют по-разному: "врата ада", "пристанище потерянных душ", "помойка из чистого страха". Венецианцы делают всё возможное, чтобы опровергнуть страшные слухи о Повельи и на вопрос об острове только мило улыбаются, говоря, что это - прекрасное место для отдыха или устройства модного курорта.

Однако ни местные жители, ни отдыхающие с других концов Италии не спешат причаливать к берегам Повельи, так как большинство итальянцев крайне суеверны. Но возможно, слухи о том, что на Повелье полным-полно призраков, которые могут кого угодно свести с ума, все же имеют под собой основания.

Сегодняшний остров Повелья - это мрачное место с полуразвалившимися домами, обветшавшими каменными лестницами и зарослями дикого винограда. На острове никто не живет с 1968 года, когда здание психиатрической клиники покинул последний человек.

В 2014 году правительство Италии решило сдать остров в аренду на 99 лет. Предполагается, что здание больницы будет превращено в отель. И любители мистики, желающие "пощекотать нервы", смогут переночевать в гостях у привидений.

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