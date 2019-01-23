Это видео стремительно набирает популярность в сети - ВИДЕО

Сотрудники зоопарка в Шэньяне (провинция Ляонин, Китай) любят наблюдать за одним из своих подопечных - очень умным шимпанзе, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На сей раз обезьяна удивила людей тем, что, решив навести у себя в вольере порядок, взяла веник и принялась с энтузиазмом подметать пол.

Впрочем, ничего такого уж изумительного в поведении шимпанзе нет. Коэффициент интеллекта этих животных приравнивается к детям 3-4 лет, а кроме того, они очень любят подражать людям. Обезьяна много раз видела, как её смотрители подметают, поэтому решила тоже воспользоваться веником.

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