Почему в общественных туалетах двери не до пола
Наверняка вы не раз задавались вопросом, почему двери общественных туалетов не доходят до пола. Но, как ни странно, этому есть вполне разумные объяснения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, в первую очередь, это связано с тем, что в кабинке туалета могли часто уединяться влюбленные пары. Именно из-за практичных соображений двери делали не до пола. Это значительно уменьшало количество неприличных действий в этих самых кабинках.
Также маленькие двери сокращали период ожидания в очереди, посетителям сразу становилось ясно - свободна кабинка или занята. Отмечается, что подобная конструкция туалетных кабинок крайне практична - если у вас закончилась туалетная бумага, сосед сможет вам ее передать.
Плюс ко всему, так кабинка может быстрее проветриваться.
Немаловажным фактором является и то, что маленькие двери дешевле в производстве, перевозке и установке. Также во время чрезвычайных ситуаций из кабинок можно выбраться даже в том случае, если дверь заклинит. Это важно, в первую очередь, для детей.
Многие отмечают, что с такой конструкцией туалетной двери легче держать чистоту в помещении - можно помыть пол, не открывая дверь.
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