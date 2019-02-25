Две слившиеся нейтронные звезды создали релятивистскую струю, которая движется почти со скоростью света, передает Day.Az со ссылкой на naukatv.ru.

Ещё в 2017 году астрономы уловили поступивший на Землю космический сигнал, который изменил привычное представление о Вселенной. Примерно 100 миллионов лет назад две нейтронные звезды, связанные вместе в галактике NGC 4993 в созвездии Гидры, почти полностью выгорели и слились воедино, став причиной огромного космического взрыва. Это событие известно как килоновая. Предполагается, что оно отвечает за создание самых тяжёлых элементов, присутствующих во Вселенной. Гравитационные волны, обнаруженные с помощью обсерваторий LIGO и Virgo, и электромагнитное излучение оказались не единственными следами деятельности нейтронных звёзд. В новом исследовании учёные определили, что была создана огромная струя материи, которая всё ещё движется со скоростью, близкой к скорости света.

Как сообщают исследователи из Национального института ядерной физики Италии в Милане, наблюдения за остатками нейтронных звёзд начались примерно через семь месяцев после обнаружения их слияния. Наблюдения позволили предположить, что источник радиоволн очень мал. Это свидетельствует об очень быстром и узконаправленном выбросе материи. Сами по себе нейтронные звёзды могут вращаться так быстро, что создают самые большие известные магнитные поля во Вселенной. В случае изучаемой пары нейтронных звёзд, джет прорвался через газопылевое облако, сделав его размытым и изменив таким образом сияние килоновой. Это происходит достаточно редко, но специалисты рассчитывают найти другие подобные килоновые, чтобы проверить свою гипотезу.