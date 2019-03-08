Американские ученые доказали, что заядлые курильщики рискуют потерять возможность корректно видеть цвета. Ряд исследований с участием добровольцев с различным стажем курения показал, насколько пагубно сигаретный дым воздействует на глаза, сообщает Day.Az со ссылкой на Белновости.

Специалисты Ратгерского университета наблюдали за группой добровольцев. Одна их часть выкурила за жизнь не более 15 сигарет, у другой страсть к курению превратилась в зависимость. Активные курильщики этой категории выкуривали по 20 сигарет в день.

Исследования показали, что острота зрения у всех участников эксперимента была в норме, в то время как способность различать цветовой контраст значительно разнилась. У активных курильщиков подобная способность была резко снижена.

Ученые предположили, что причина диагноза кроется в составе табачного дыма, насыщенного опасными для качества зрения стиролом и сероуглеродом. Эти соединения повреждают нейроны и сосудистую систему сетчатки.