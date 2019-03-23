Опытные водители всегда ищут способы решить свои авто проблемы самым простым образом. Многие из них решает обычная пищевая сода, которую некоторые из водителей специально держат в машине. Об этом передает Day.Az со ссылкой на TrendyMen.

Все дело в свойтвах соды. Если ее соединить с суперклеем, то получится состав, который создает полимерную пленку. Границы применения почти бесконечны - в первую, очередь полученная масса является идеальным средством для склейки пластика. В отличие от большинства клеев, гель на основе пищевой соды сцепляет пластик навечно.

Отошла панель или получена трещина в бампере? Все можно склеить без визита в сервис. Конечно, если дело касается склейки, то правило подготовки двух элементов никто не отменял. Обезжириваем края и, если нужно, предварительно шкурим.