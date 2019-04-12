Одним из самых распространенных лекарственных средств в годы Великой Отечественной войны был линимент бальзамический по Вишневскому, в простонародье больше известный как мазь Вишневского. Широко применялась она и после войны. До сих пор это лекарство - непременный атрибут аптечек людей старшего возраста на всем постсоветском пространстве.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru

Современные медики выступают категорически против применения этой мази, потому что, как теперь выяснилось, она даже не проходила клинических испытаний. Достоверно сказать, каков конкретно ее положительный эффект, не берется никто. За исключением случаев, когда мазь накладывается на фурункулы и большие прыщи. Ее согревающее действие неоспоримо - оно позволяет фурункулам созревать с огромной скоростью и быстро выходить наружу.

Уже в шестидесятые многие именитые врачи говорили о том, что мазь Вишневского - анахронизм. В частности, член Ассоциации хирургов им. Н. И. Пирогова, член Общества хирургов Москвы и Московской области, профессор Института хирургии РАМН, Леонид Блатун, был категорически против использования этого препарата, так как, во-первых, его эффективность ничем не доказана, а во-вторых, после него бывает большое количеством осложнений. Доктор Блатун знал, о чем говорил, так как сам являлся автором более 300 научных работ и девяти патентов на изобретение препаратов для местного лечения гнойных ран.

В частности, указывалось на то, что мазь Вишневского не оказывает обезболивающего эффекта, не помогает она и при отечности, как заявляется в ее характеристиках. А при возникновении воспалительных процессов на фоне диабета она лишь усугубляет их течение, провоцирует кровотечение и приводит к тяжелым последствиям, включая даже онкологические заболевания.

Чтобы понять, почему в медицинских кругах существует неприятие мази Вишневского, нужно знать, из чего она состоит и как применяется. В ее основе - три компонента, каждый из которых на протяжении веков использовался в народе как самостоятельное лечебное средство: березовый деготь, ксероформ и касторовое масло. Изобрел этот состав русский и советский хирург, член Академии медицинских наук СССР Александр Вишневский. Он активно применял эту мазь в годы войны, спасая органы раненых солдат от загноения. Мазь покрывала рану пленкой, которая совершенно не пропускала воздух, стимулировала нагревание тканей и вытягивала гнойный экссудат. Но одновременно с этим нагревание и отсутствие доступа кислорода играли роль катализатора бурного роста микробов в самой ране. Это и являлось причиной большого количества осложнений, вплоть до возникновения гангрены.

Некоторые доморощенные "историки медицины" на этом основании строят свою теорию о том, что именно из-за мази Вишневского в госпиталях во время войны множество солдат умерло от гангрены. Но это ничем не обоснованные доводы, никаких исследований по этому поводу никогда не проводилось.

В 1947 году академик Вишневский основал Московский институт хирургии Академии медицинских наук СССР. До сих пор эта клиника носит его имя. Вряд ли это было бы возможно, если бы имя ученого было скомпрометировано врачебной деятельностью со столь ужасающими последствиями.

Что же касается созданной им мази, то она, вероятнее всего, попросту морально устарела. Об этом говорит и хирург Алексей Моспанов. Он называет этот препарат даже не вчерашним, а позавчерашним веком. По словам доктора, после применения этой мази возникает столько осложнений, что о лечебном эффекте даже говорить не приходится. Алексей Моспанов настаивает: если врач выписал вам линимент бальзамический по Вишневскому, меняйте врача.

К примеру, из-за того, что мазь выключает клеточное дыхание, препятствуя доступу кислорода к ранам, болячкам, нагноениям, ожогам, возникает анаэробное воспаление (инфекционный процесс, вызываемый спорообразующими или неспорообразующими микроорганизмами в условиях, благоприятных для их жизнедеятельности). Последствия этого процесса могут быть самыми серьезными.

При обилии современных препаратов антимикробные свойства мази Вишневского сегодня вызывают сомнение. Дело в том, что из всех составляющих линимента бальзамического уничтожать микробы способен только ксероформ. Однако это настолько слабое средство, что его, скорее, можно отнести к разряду лекарственных трав, нежели к полноценному лекарственному препарату.

Против эффективности мази Вишневского говорит и тот факт, что ее никогда не применяли ни в одной стране мира, кроме Советского Союза. Здесь ее популярность объясняется дешевизной и отсутствием разнообразия лекарственных препаратов. Приходилось применять то, что было наиболее доступно.

В последнее время учеными выявлен еще один негативный фактор линимента бальзамического. В научном журнале British Medical Journal за 2016 год опубликован материал о средствах лечения атопического дерматита. В нем приводятся научные работы, которые прямо указывают на риск канцерогенности мази Вишневского при длительном применении. При этом, указывается в материале, опасности подвергаются даже не столько пациенты, сколько медики, работающие с этим препаратом.