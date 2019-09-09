Какие существуют самые распространенные мифы о воде, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Каждый день нужно пить по 2 литра воды

Это наиболее известный во всем мире миф. Его стали распространять, когда узнали, что организм человека на 90% состоит из воды. Впоследствии чего возникла гипотеза о необходимости ежедневно поддерживать свой водный баланс в размере около 2 л воды. На самом же деле количество нужной воды в день для каждого разное и зависит от многих факторов: веса тела, специфики деятельности, температуры воздуха и рациона.

Спортивные напитки могут заменить воду

Многие спортсмены и все те, кто ведет здоровый образ жизни, думают что в спортивных напитках, как правило, больше пользы, чем в обычной воде. Поэтому их можно чаще употреблять. Но, как говорят ученые-биологи, спортивные напитки полезны только после тренировок. В остальных случаях лучше пить обычную воду. Ученые это объясняют тем, что отсутствие достаточного количества обычной воды в организме на протяжении длительного времени может вызвать появление таких симптомов, как головная боль, головокружение, чувство голода, уменьшение мышечной массы, жажда и проблемы с пищеварением.

Нельзя пить очень много воды

Этот миф неправдив лишь наполовину. С одной стороны, пить много воды можно и даже нужно, ведь именно благодаря ей в организме осуществляется обмен веществ. А вот с другой, если выпить уж слишком много воды против своей воли, то в мозгу человека включается механизм, подавляющий глотательный рефлекс. Это доказали ученые из индийского медицинского колледжа в Нави Мумбаи.

Газированная вода во время тренировок увеличивает объем крови в организме

Некоторые думают, что, также как и обычная, выпитая газированная вода в процессе выполнения каких-либо физических нагрузок увеличивает объем крови. Но ученые доказали, что кровь от этого наоборот становится только гуще и медленнее течет по сосудам.



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