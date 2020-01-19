Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"

Рыбные палочки и искусственное крабовое мясо "сурими" являются источником сильнейшего загрязнения атмосферы. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи проанализировали процесс производства этих продуктов. Как выяснилось, самый большой вред окружающей экологии наносят суда-контейнеровозы, в которых доставляют выловленную рыбу на заводы, потребляя значительное количество топлива. В целях экономии владельцы используют дешевое и некачественное горючее, которое и выделяет в атмосферу особенно большие объемы диоксида серы и других вредных веществ, утверждают авторы работы.

Диоксид серы считают одним из основных загрязнителей воздуха. По данным экологов, превышение допустимой концентрации этого газа в атмосфере приводит к болезням дыхательных путей, а также раковым и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее ученые установили, что мясо оказывает самое негативное влияние на окружающую среду и провоцирует риск преждевременной смерти. Средние позиции вредности вместе с рыбой занимает птица и молочные продукты, яйца могут ухудшить здоровье человека, как и красное мясо, но для окружающей среды вредны в три раза меньше.