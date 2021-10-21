Ученые придумали, как снизить расход электроэнергии в горнодобывающей промышленности

Ученые разработали технологию экономного энергопотребления для горнодобывающих предприятий на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом пишет пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ученые разработали цифровую модель, которая прогнозирует процессы энергопотребления на подземных горнодобывающих предприятиях. Для этого они использовали методы машинного обучения. Искусственный интеллект оценивает возможности и предлагает сценарии того, как можно снизить расход энергии", - говорится в сообщении.

Система позволяет предсказать часы низкого и высокого спроса на энергию в течение дня и балансировать потребление в автоматическом режиме, поясняют авторы. Ученые также считают, что созданная цифровая модель может быть адаптирована для использования в других отраслях.

"Ученые уже получили положительные результаты работы цифровой платформы. По словам разработчиков, инновационная технология поможет найти наиболее эффективный способ оптимизации процессов и позволит избежать аварийных ситуаций. Кроме того, новый алгоритм выполнен в соответствии с российской нормативной базой", - пишет пресс-служба ПНИПУ.