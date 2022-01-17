Решена "отвратительная" загадка Дарвина

Китайские ученые утверждают, что им удалось найти древнейший цветочный бутон в летописи окаменелостей, сопоставив эти окаменелости с генетическими данными, согласно которым цветковые растения, или покрытосеменные, эволюционировали на десятки миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор. Исследователи надеются, что тем самым им удалось приблизиться к решению многовековой тайны, которую Чарльз Дарвин однажды назвал "отвратительной": в рамках теории происхождения видов сложно найти убедительные объяснения слишком стремительному распространению покрытосеменных в ходе эволюции, приведшему к их повсеместному доминированию. Статья об этом опубликована в журнале Geological Society, London, Special Publications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возраст самого древнего ископаемого цветка, не вызывающего сомнений, не превышает 130 млн лет, тогда как покрытосеменные растения стали доминировать в экосистемах 20-30 млн лет спустя. Вопрос заключается в том, как им удалось столь быстро обеспечить столь большое разнообразие? Эта загадка очень беспокоила Дарвина, и он так и не нашел на нее ответа.

Но в 2016 году ученые из Китае объявили об открытии "идеального цветка", датируемого юрским периодом, более 145 млн лет назад. Окаменевшее растение, названное Euanthus, имело не только лепестки, но и чашелистики (листья у основания бутона), а также мужские и женские репродуктивные органы, в том числе завязь, похожую на ту, что имеется у современных цветов. В 2018 году в Китае был найден еще один окаменелый цветок, Nanjinganthus, возрастом 174 млн лет. Как и у современных цветковых растений, его семена были полностью заключены в завязь. Однако не все ботаники убеждены, что это настоящие покрытосеменные растения. Некоторые утверждают, что эти растения слишком примитивны, чтобы считаться цветами, в то время как другие считают, что их структура слишком сложна для голосеменных - более древних растений вроде хвойных деревьев.

Новый окаменелый бутон цветка, найденный в Китае и получивший наименование Florigerminis jurassica, может считаться искомой переходной формой, он прекрасно сохранился и ему более 164 млн лет. Стебель растения содержит не только бутон, но и листья и плод - все это вместе встречается в окаменелостях очень редко. "Florigerminis jurassica подтверждает присутствие покрытосеменных уже в юрском периоде и вынуждает нас переосмыслить эволюцию покрытосеменных", - пишут авторы исследования.

А плод, обнаруженный на F. jurassica, дополнительно подтверждает то, что это на самом деле раннее покрытосеменное, а не голосеменное растение.