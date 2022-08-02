Назван способ правильно сушить волосы феном

Сушка волос феном удобна и быстра, но может вызывать ломкость и появление секущихся кончиков, рассказала трихолог Анна Теребинская. В беседе с News.ru она рассказала, как правильно сушить волосы феном, передает Day.Az.

Трихолог предупредила, что сушка феном не подходит для поврежденных волос, так как пересушивает их. Если же высушить волосы нужно быстро и без фена не обойтись, то следует воспользоваться средствами для термозащиты волос.

Теребинская назвала способ бережно высушить волосы: перед использованием фена стоит обернуть мокрые волосы полотенцем и оставить на 10-15 минут. Сушить поврежденные волосы врач советует теплым или холодным воздухом, а горячий можно использовать лишь при укладке волос.

Лучшим методом сушки волос трихолог назвала движение феном сверху вниз - по ходу чешуек. Держать фен нужно на расстоянии 20 сантиметров от волос и под углом 45 градусов, заключила Теребинская.