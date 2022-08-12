От чего людям пришлось отказаться ради речи?

Утрата небольших тканевых структур голосового аппарата могла иметь важное значение для эволюции человеческой речи, считают антропологи из Киотского университета. Работа ученых была опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые сравнили голосовой аппарат человека и 43 приматов. Оказалось, что в процессе эволюции у людей упростилось строение гортани.

Все приматы прогоняют воздух через гортань, вызывая колебания голосовых связок, производящих спектр звуков. У человека за создание этих звуков отвечает двойная пара голосовых связок. Голосовой аппарат обезьян имеет дополнительные тонкие мышечные пластины (голосовые мембраны), расположенные над голосовыми связками или соединенные с ними.

С помощью компьютерных технологий ученым удалось воссоздать модели гортаней и изучить производимые ими звуки. Обезьянам дополнительные мембраны мешают воспроизводить стабильные звуковые волны, что препятствует появлению речи.

В будущем ученые планируют выяснить, как мозг управляет голосовыми связками.