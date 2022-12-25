Почему у врачей непонятный почерк и как его разобрать?

Плохой почерк врачей уже давно является поводом для шуток - в Интернете полно смешных картинок на эту тему. В жизни каждого человека бывало такое, что после посещения терапевта невозможно прочитать рецепт на лекарства, и единственный способ расшифровать текст это показать бумажку фармацевту в аптеке. Чаще всего плохой почерк наблюдается у терапевтов и хирургов, причем иногда все настолько печально, что даже фармацевты не могут помочь. Эта проблема актуальна не только в России, но и в других странах - в 2018 году Министерство здравоохранения Италии разослало регионам призыв улучшить качество письма медицинских работников. Но почему у медиков хромает чистописание? Этому явлению есть много объяснений, и дело не только в том, что у них мало времени. Давайте рассмотрим все вероятные причины и узнаем, как можно расшифровать рецепты для лекарств, передает Day.Az со ссылкой на hi-news.ru

Почему почерк врача трудно распознать

Плохой почерк бывает разным. У некоторых людей буквы настолько большие, что невозможно разобрать, где заканчивается один символ и начинается другой. У других буквы настолько маленькие, что текст похож на линию с небольшими закорючками - почерк напоминает электрокардиограмму сердца. Любой плохой почерк объединяет то, что его невозможно разобрать.

Но почему плохим почерком преимущественно обладают именно врачи?

У врачей мало времени, чтобы хорошо писать

Недостаток времени, это самое распространенное объяснение плохого письма врачей. Все начинается со студенческих времен, когда им приходится писать огромное количество конспектов - за шесть лет учебы быстрый темп работы успевает заметно снизить качество письма.

После учебы начинается работа. Ежедневно в кабинет врача заходит по пятьдесят человек или даже больше. На прием каждого пациента отводится не более 15 минут - за это время нужно его осмотреть, на основе симптомов поставить диагноз, выписать лекарства и заполнить медицинскую книжку. Само собой разумеется, времени чтобы выводить каждую букву нет - нужно быстро начеркать текст и принять следующего человека.

Не стоит забывать, что медицинским работникам нужно регулярно заполнять кучу документов и писать в журналах. Необходимо не только успеть выполнить все рабочие задачи, но и выкроить время на личную жизнь. Опять же, удивлять окружающих людей красивым письмом некогда.

Эмоциональное выгорание ухудшает почерк

В некоторых источниках говорится, что из-за напряженной работы врачи очень часто выгорают. Работать, выдерживая большой стресс, очень сложно - выводить каждую букву некоторым работникам просто не хочется. И это очень похоже на правду, ведь вы и сами могли наблюдать, насколько снижается качество работы при усталости.

Врачи эмоционально отгораживаются от пациентов

Может показаться, что некоторые врачи пишут плохо из-за черствости - на самом деле, это не всегда так. Чтобы проработать как можно дольше, каждому медику приходится эмоционально отгораживаться от пациентов. В противном случае, им может быть стать тяжело уверенно ставить диагноз и говорить пациентам всю правду в лицо. Особенно строгими приходится становиться хирургам, потому что они чаще всего сообщают пациентам плохие новости.