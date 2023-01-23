За 18 лет число видимых звезд сократится в 2,5 раза

Световое загрязнение неба в последние годы растет быстрее, чем считали ученые. Статья об этом опубликована в Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Искусственный ночной свет рассеивается в верхних слоях атмосферы, делая ее более яркой. Из-за этого наблюдение звезд становится проблематичным, причем как для астрономов, так и для обычных людей без инструментов.

Чтобы выяснить динамику этой проблемы, авторы исследования проанализировали результаты наблюдения за небом невооруженным глазом, сделанные 51 тыс. "гражданских ученых" проекта Globe at Night по всему миру в 2011-2022 годы. Добровольцам предоставили карты звездного неба и попросили сравнить их с тем, что они видят своими глазами.

Проанализировав количество видимых звезд в разные годы, ученые пришли к выводу, что в среднем яркость светового загрязнения растет на 9,6% в год. В среднем это означает, что там, где раньше видели 250 звезд, через 18 лет будут различать лишь 100. У этого исследования есть два потенциальных ограничения. Во-первых, в рассматриваемый период произошел массовый переход с ламп накаливания и "дневного света" на светодиоды. Их спектр излучения отличается, что имеет неизвестные последствия для светового загрязнения. Кроме того, большинство участников проекта живет в Европе и Северной Америке, а многие - в Южной Америке, Японии и Южной Африке. При этом наибольший рост освещенности должен наблюдаться в бедных регионах Африки и Азии, мало представленных в выборке.