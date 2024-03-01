«Хаббл» рассмотрел активную звездообразующую галактику

На этом снимке космического телескопа НАСА/ЕКА "Хаббл" изображена IC 3476, карликовая галактика, расположенная примерно в 54 миллионах световых лет от Земли в созвездии Волосы Вероники. Хотя это изображение выглядит почти безмятежно, реальные физические события, происходящие в IC 3476, очень энергичны, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Газ и пыль, которые пронизывают космическое пространство, оказывают давление на галактику при ее движении. Этот процесс может лишить галактику звездообразующих газа и пыли, уменьшая или даже останавливая образование новых звезд. Однако повышенное давление может также сжимать газ в других частях галактики, что может способствовать звездообразованию. Возможно, это происходит в IC 3476. Галактика, по-видимому, абсолютно не имеет звездообразования по краям, но скорость звездообразования в глубине галактики заметно выше средней.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!