Приведут ли вспышки на Солнце к магнитной буре на Земле?

Ученые не ожидают магнитной бури на Земле после мощных вспышек на Солнце 8 декабря,

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

"После вспышки были зарегистрированы выбросы вещества, но они все, насколько можно судить, ушли вбок. Объем выброшенных масс был небольшим. С такого положения (западный край) также всегда высоки риски прихода тяжелых частиц - протонов и ионов, но пока детекторы молчат, так что, скорее всего, ничего не будет. Первые частицы просто уже долетели бы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что две мощные вспышки класса Х и М произошли на Солнце 8 декабря.