Открыт первый радиопульсар в рассеянном звездном скоплении

Астрономы Пекинского педагогического университета в Китае, используя крупнейший в мире радиотелескоп FAST, открыли новый пульсар PSR J1922+37 с периодом вращения около двух секунд. Пульсар был обнаружен в направлении рассеянного звездного скопления NGC 6791. Исследование представлено в статье на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пульсары представляют собой намагниченные нейтронные звезды, которые излучают направленные пучки электромагнитных волн, заметных как периодические всплески радиоизлучения. Новый объект, PSR J1922+37, выделяется своим расположением вблизи NGC 6791, что делает его потенциальным членом этого рассеянного скопления. Если предположение подтвердится, это станет первым случаем обнаружения пульсара в таком типе звездных скоплений.

Для идентификации PSR J1922+37 ученые применили радионаблюдения с помощью FAST. Были измерены период вращения пульсара (1,92 секунды), мера дисперсии (около 85 парсек на кубический сантиметр) и плотность потока (примерно 7 микроянских). Анализ положения пульсара проводился с учетом углового смещения относительно центра скопления и прогнозов расстояния.

Исследования показали, что PSR J1922+37 расположен на расстоянии 15 600 световых лет от Земли, что совпадает с расстоянием до NGC 6791, оцениваемым в пределах от 13 100 до 16 000 световых лет. Угловое смещение пульсара относительно центра скопления составило 14 минут дуги. Это близкое расположение и совпадение расстояний указывают на возможную связь пульсара со скоплением.

По мнению исследователей, компактность и высокая поверхностная яркость NGC 6791 могут свидетельствовать о наличии в нем большего числа пульсаров. Предполагается, что в этом скоплении может быть обнаружено до девяти подобных объектов, что делает дальнейшие исследования крайне перспективными для астрономии.