Мужчина установил странный мировой рекорд

Индийский каскадер установил рекорд Гиннесса, остановив 57 электрических вентиляторов за одну минуту с помощью языка, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Кранти Кумар Паникера по прозвищу Drill Man принял вызов на съемочной площадке итальянского телесериала Lo Show Dei Record в Милане.

С помощью языка Паникера остановил 57 вентиляторов за отведенное время, чего оказалось достаточно для получения титула.

Среди других титулов смельчака, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса, - наибольшее количество гвоздей, забитых в нос молотком за одну минуту - 22; и самый тяжелый автомобиль, который тянет проглоченный меч - 1943 кг.