Ученые показали фото очаровательного детеныша краба, покорившие интернет

Исследователи из NOAA, занимавшиеся сбором образцов кораллов в Мексиканском заливе, случайно нашли крошечного детеныша королевского краба Neolithodes agassizii. Этот милый "шипастый шарик" размером с палец мгновенно завоевал сердца пользователей интернета. Об этом сообщает National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые предполагают, что маленький краб попал на борт исследовательского судна из пластикового мешка, поднятого с морского дна. Эти виды крабов обычно обитают на глубине от 200 до 1900 метров и достигают 12 сантиметров длины во взрослом состоянии, не считая ног.

Юные крабы данного вида нередко путешествуют, прячась на спинах морских огурцов. Эти животные помогают маленьким крабам укрываться от хищников на обширных грязевых равнинах морского дна.

Королевские крабы, несмотря на свое название, не относятся к настоящим крабам. Их эволюция отшелушилась от общего предка настоящих крабов около 250 миллионов лет назад. Ученые называют это явление конвергентной эволюцией - когда неродственные виды принимают схожую форму.

Необычный обитатель глубин стал не только объектом научного интереса, но и настоящим символом удивительного многообразия морской жизни.