Психолог раскрыл причину, почему мы выбираем партнёров, которые нас не ценят

Мы все мечтаем о любви, поддержке и надежных отношениях, где нас будут понимать, уважать и ценить. Но часто люди оказываются в связях, где их не ценят, игнорируют или обесценивают.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом рассказала психолог Юлия Воробьева.

"Есть несколько причин, и одна из них - это паттерны поведения, заложенные в детстве. Первые представления о любви формируются в отношениях с родителями. Если ребенок не чувствовал безусловной любви или ему приходилось "заслуживать" теплое отношение - быть удобным, скрывать эмоции, подстраиваться - то во взрослой жизни он будет бессознательно тянуться к тем, кто заставляет его снова доказывать свою ценность, подстраиваться, терпеть холодность и несправедливость.

Таким образом, человек неосознанно пытается завершить тот негативный сценарий, заложенный в детстве. Но так не работает", - объяснила она.

По словам психолога, для маленького ребенка, мама - это весь мир. И то, как реагирует на него мама, создает представление, что так реагирует на него мир.

"И вот у малыша формируется представление о своем месте в мире: он здесь нужен или не нужен; его любят или не любят; ему дадут то, что необходимо, или не дадут.

При этом, даже если родители были холодны или эмоционально недоступны, ребенок всегда привязан к ним. Если любовь чередовалась с отстраненностью или игнорированием, человек может искать партнера с таким же поведением, бессознательно пытаясь "переписать" этот сценарий. Это неосознанный выбор. Просто внутри остается потребность получить ту любовь, которую не удалось получить в детстве", - отметила психолог.

На наши выборы влияет не только детство, но и в индивидуальных особенностях личности. Эмоциональные и эмпатичные люди часто выбирают партнеров, которые эмоционально закрыты или эгоцентричны. В таких отношениях "эмпат" много отдает. Он отдает свою энергию, поддержку, время, в надежде получить то же самое от партнера.

"Если вы понимаете, что попали в такие отношения, то дайте поддержку и любовь в первую очередь себе. И вы увидите, как поменяется ваша реальность", - посоветовала эксперт.

Можно ли выйти из этого круга? Да, считает психолог.

"Первый шаг - это понимание своих внутренних механизмов. Почему вы оказались в таких отношениях? Чего боитесь? Что удерживает? Второй шаг - это работа с самооценкой. Когда человек осознает свою ценность, он перестает выбирать тех, кто его не ценит. Он больше не соглашается на те отношения, где его не уважают. И да, проще и быстрее сделать это с психологом, так как у каждой истории и у каждого выбора есть свои глубинные причины", - отметила она.

Мы не выбираем тех, кто нас не ценит. Это происходит из-за наших внутренних установок, травм и шаблонов. Но хорошие новости в том, что этот круг можно разорвать. Когда человек исцеляет детские травмы, осознает свою ценность и научится различать настоящую любовь и эмоциональную зависимость, он перестает тянуться к тем, кто не способен предложить уважение и заботу. И тогда он делает выбор в пользу здоровых, счастливых отношений, резюмировала психолог.