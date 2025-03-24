Таяние ледника Эвереста может привести к катастрофе

Группа британских ученых из Университета Лидса (UOL), в сотрудничестве с коллегами из Университета Аберствита, отправится на Эверест с целью исследования таяния ледника Кхумбу. Это явление может привести к серьезным последствиям для населения стран, зависящих от водных ресурсов Гималаев.

Как передает Day.Az, информация об этом была размещена на официальном сайте UOL.

Гималайские ледники играют ключевую роль в обеспечении питьевой воды и водных ресурсов для миллионов людей в Непале, Индии, Пакистане и других странах региона. Талая вода используется не только для орошения, но и для нужд санитации и выработки гидроэнергии. Однако изменения в темпе таяния ледников могут поставить под угрозу этот жизненно важный ресурс, особенно для населения предгорий, которое особенно уязвимо к водному дефициту.

Экспедиция сосредоточится на Западном цирке, где интенсивное солнечное излучение приводит к таянию снега, даже несмотря на низкие температуры воздуха.

Команда ученых будет работать на высоте более 6000 метров, где они пробурят ледник для измерения температуры льда.

Экспедиторы также столкнутся с ледопадом Кхумбу, который является одним из самых опасных участков маршрута на Эверест. Для доставки снаряжения будет использован вертолет, а лагерь будет разбит прямо на льду, где ночные температуры могут опускаться ниже -10 градусов Цельсия.

Для бурения скважин и сбора данных ученые будут использовать солнечные батареи, аккумуляторы и пропан, так как традиционные источники энергии на такой высоте непригодны. Все данные будут передаваться в реальном времени через спутниковую связь, что сократит необходимость в дополнительных экспедициях.

Ранее проведенные исследования показали, что температура льда в нижней части ледника Кхумбу выше, чем ожидалось. Полученные новые данные помогут улучшить климатические модели, которые используются для прогнозирования изменений ледников и будущих проблем с водоснабжением в регионе.