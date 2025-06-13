Найден неожиданный союзник в борьбе с загрязнением воды антибиотиками

Бразильские ученые из Федерального университета ABC в Сан-Паулу и других научных институтов обнаружили, что микроводоросли Monoraphidium contortum способны эффективно удалять из воды остатки популярных антибиотиков - сульфаметоксазола и триметоприма. Эти вещества часто попадают в водоемы через сточные воды и способствуют появлению устойчивых к лекарствам бактерий. Исследование опубликовано в научном издании Biochemical Engineering Journal (BEJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе экспериментов в фотобиореакторе микроводоросли показали впечатляющие результаты. Они удаляли 27-42% антибиотиков из воды, сохраняли нормальный рост даже при низких концентрациях лекарств, а также производили биомассу, пригодную для производства биодизельного горючего.

Современные очистные сооружения не справляются с удалением антибиотиков, что приводит к их накоплению в природе. Это провоцирует появление супербактерий - устойчивых к лечению патогенов, которые Всемирной организации здравоохранения считает одной из главных угроз для человечества.

"Биоремедиация на основе микроводорослей - перспективный и экологичный подход для третичной очистки сточных вод", - отметил профессор Марсело Мацудо, руководивший исследованием.