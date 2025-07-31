Ученые выяснили, какие люди считают себя умнее всех

Люди, верящие в теории заговора, не просто уверены в своей правоте - они еще и сильно переоценивают свои умственные способности, а также думают, что большинство окружающих с ними согласно. К такому выводу пришла международная группа ученых. Работа опубликована в журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование охватило данные более четырех тысяч человек из США. Все участники выполняли задания на логическое мышление, восприятие и оценку рисков, а затем сообщали, насколько хорошо, по их мнению, они справились. Ученые сопоставили эти самооценки с реальными результатами и выяснили, что люди, склонные к завышенной уверенности в своих умениях, чаще верят в ложные теории заговора - например, что высадка на Луну была фальсификацией, а вакцины - это часть правительственного контроля.

"Мы знали, что сторонники теорий заговора часто очень уверены в своей правоте, - объяснил автор исследования, профессор Корнеллского университета Гордон Пенникук. - Но теперь стало ясно, что у них в целом наблюдается избыточная уверенность в своих интеллектуальных способностях".

Особенно интересным оказался эксперимент с практически неразличимыми изображениями, где ответы участников больше зависели от угадывания, чем от реального навыка. Даже в этом случае люди, которые считали, что справились хорошо, чаще оказывались сторонниками конспирологических взглядов. Это показало, что завышенная самооценка - это устойчивое личностное качество, а не случайное явление.

Кроме того, сторонники теорий заговора сильно переоценивают, сколько людей их поддерживает. Хотя в среднем ту или иную теорию разделяли лишь 12% опрошенных, те, кто в нее верил, думали, что находятся в большинстве - 93% случаев.

Хотя раньше считалось, что вера в заговоры обусловлена желанием чувствовать себя особенным или объяснять события в удобной для себя картине мира, новое исследование показывает: куда большую роль играет простое искажение восприятия - переоценка собственных умственных способностей и уверенность в том, что "все так думают".