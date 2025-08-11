Бывшая астронавтка НАСА рассказала о странных явлениях в космосе

Бывшая астронавтка НАСА Николь Скотт, дважды побывавшая на орбите Земли, рассказала в интервью YouTube-каналу LADbible Stories о необычных событиях во время работы на Международной космической станции (МКС) и поделилась мыслями о существовании внеземной жизни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Скотт летала на МКС в 2009 и 2011 годах и провела на станции в общей сложности 103 дня. По ее словам, ей часто задают вопрос, встречала ли она инопланетян или замечала следы их присутствия. Астронавтка призналась, что не видела инопланетян, однако некоторые явления вызывали у нее удивление.

"Я видела метеоры подо мной. Это было очень круто. Но когда я увидела первый, я такая: "О, боже, что это было?" Я бросилась к моим коллегам в других модулях и говорю: "Я только что видела эту штуку, что-то яркое пронеслось внизу!" - вспомнила Скотт.

Члены экипажа объяснили, что это, вероятно, был фрагмент космического мусора, сгоревший в атмосфере.

По словам Скотт, такие явления напоминали ей истории о пришельцах и неопознанных летающих объектах (НЛО). Астронавтка призналась, что очень хотела бы встретиться с ними.