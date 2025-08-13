Ученые обеспокоены аномальным озеленением Арктики

Торфяники в Арктике начали активно расширяться на фоне глобального потепления, показало международное исследование под руководством ученых Университета Эксетер. Исследователи использовали спутниковые данные, съемки с дронов и наземные наблюдения, чтобы изучить границы существующих торфяников - водонасыщенных экосистем, хранящих огромное количество углерода. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Торфяники занимают всего около 3% поверхности Земли, но содержат около 600 миллиардов тонн углерода - больше, чем вся биомасса мировых лесов. На севере их распространение ограничено суровыми климатическими условиями, но с потеплением они проникают дальше.

По данным исследования, за последние 40 лет торфяники в Европейской и Канадской Арктике значительно продвинулись в сторону ранее непокрытых ими территорий. Это может позитивно сказаться на климате, поскольку расширяющиеся торфяники связывают углекислый газ. Однако в случае дальнейшего экстремального потепления возможна их массовая деградация - с обратным эффектом в виде выбросов углерода и усиления климатического кризиса.

"Арктика нагревается быстрее остального мира: за последние десятилетия температура здесь повысилась примерно на 4 °C", - отметила доктор Кэтрин Крайтон. - "Это улучшило условия для роста растений и привело к т.н. "озеленению Арктики". Мы хотели понять, связано ли это с распространением именно торфяных сообществ - и оказалось, что да".

Исследователи сравнили данные с 16 участков за периоды 1985-1995 и 2005-2023 годов. Более чем на двух третях участков наблюдалось увеличение "пика летнего озеленения" - показатель, отражающий рост торфообразующих растений по краям уже существующих торфяников. Наибольшие изменения зафиксированы в Норвежском архипелаге Шпицберген, где особенно быстро росла температура летом.

"Наши данные показывают, что арктические торфяники становятся все более значимым природным хранилищем углерода - по крайней мере в краткосрочной перспективе", - добавила профессор Карен Андерсон. - "Однако дальнейшее потепление может изменить режим осадков, и устойчивость этих новых экосистем остается под вопросом. Кроме того, с торфяников могут начать активно выделяться метан и другие парниковые газы".