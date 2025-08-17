Разгадана тайна уничтожения статуй женщины-фараона Хатшепсут

Канадские археологи из Университета Торонто опровергли давнюю теорию о причинах разрушения статуи легендарной египетской царицы Хатшепсут. До недавнего времени считалось, что ее образы были уничтожены по приказу ее преемника Тутмоса III ради мести. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый анализ архивных материалов раскопок 1920-х годов показывает, что повреждения могли быть частью традиционного ритуала "дезактивации" статуй, распространенного в Древнем Египте.

Специалисты изучили неопубликованные полевые заметки и фотографии из Дейр-эль-Бахри, где были обнаружены фрагменты статуй Хатшепсут.

Оказалось, что многие изваяния царицы сохранили лица практически нетронутыми, а повреждения были сосредоточены в уязвимых точках (шея, талия, колени). Кроме того, часть разрушений произошла из-за повторного использования статуй в более поздние периоды.

"Это соответствует практике ритуальной нейтрализации статуй, а не актам вандализма", - пояснили специалисты.

Древние египтяне намеренно повреждали монументы почившим правителям, чтобы лишить их силы. Аналогичным образом были частично разрушены скульптуры других фараонов.

Хатшепсут правила Египтом около 22 лет (1479-1458 до н.э.). Период ее владычества вошел в историю как время успешных завоеваний и масштабных строительных проектов, включая знаменитый храм в Дейр-эль-Бахри.