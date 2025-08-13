Найдены следы пиршества людоедов

В Испании нашли следы расправы над 11 людьми, произошедшей в доисторические времена. Всех их разделали, приготовили и съели, пишет издание ScienceAlert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Находка была сделана в пещере Эль-Мирадор в горах Сьерра-де-Атапуэрка. Археологи изучили 650 фрагментов костей, датируемых неолитом. Характерные повреждения свидетельствуют о том, что это останки людей, ставших жертвами людоедов.

Ученые установили, что все эти люди были съедены одновременно. Не исключено, что пиршество было изолированным событием, и в других случаях его участники не занимались каннибализмом.

Специалисты предполагают, что произошедшее стало результатом насильственного столкновения. Согласно одной из версий, поедание врагов служило крайней формой устрашения во время территориального спора.