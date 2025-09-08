Найдено необычное сходство в поведении людей и шмелей

Шмели инстинктивно предпочитают белковую пищу, несмотря на то, что ее потребление не делает их ни сильнее, ни плодовитее. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании. Результаты исследования опубликованы в Journal of Insect Physiology (JIP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках эксперимента шмелей кормили пыльцой и нектаром с разным соотношением белков, жиров и углеводов. Исследователи оценивали, сколько пищи они съедают и как это влияет на здоровье, вес и яйценоскость насекомых.

Выяснилось, что шмели явно переедают белковую пыльцу - употребляют ее больше, чем требуется, - при этом никакого улучшения состояния здоровья при этом не наблюдается. Жирной пищи они избегают, но не потому что она вредна, а из-за сложности усвоения.

"Мы привыкли думать, что шмели инстинктивно выбирают правильное питание, - говорит Этя Амсалем, ведущий автор исследования. - Но на деле их вкусы могут идти вразрез с реальными физиологическими потребностями. Организм "требует" белка по привычке, даже если его избыток вреден".

Такие пищевые привычки могут напоминать человеческие - люди часто тянутся к сладкому даже при достаточном количестве углеводов в рационе.

Авторы подчеркивают: эту особенность поведения важно учитывать при разработке стратегий поддержки шмелей, особенно в условиях сокращения популяций. Сейчас фермеры и экологические организации нередко используют белковые подкормки, считая их полезными, однако, как показало исследование, они могут наоборот подрывать здоровье колоний.