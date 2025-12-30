У берегов Австралии нашли древнейшего гигантского хищника из рода современных акул

Международная группа палеонтологов обнаружила самого древнего из известных науке гигантских хищных акул, относящихся к линии современных ламниформ - группе, к которой сегодня принадлежат большие белые акулы. Монстр бороздил моря у берегов нынешней северной Австралии около 115 миллионов лет назад - задолго до появления китов, мегалодона и большинства других морских гигантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Communications Biology (ComBio).

Речь идет о представителе семейства кардиабионтид - древних мегахищных акул, ранее известных в основном по находкам возрастом не старше 100 миллионов лет. Новые данные отодвигают появление этих морских суперпредаторов сразу на 15 миллионов лет в прошлое.

Окаменелости были найдены на побережье рядом с городом Дарвин - в регионе, который в меловом периоде представлял собой дно древнего океана, соединявшего Гондвану и Лавразию. Этот район уже известен находками плезиозавров и ихтиозавров, однако новые позвонки указывают на существование ещё более внушительного хищника.

Всего исследователи изучили пять позвонков диаметром около 12 сантиметров каждый. Они были обнаружены еще в конце 1980-х и 1990-х годов, но долгое время оставались без детального анализа в музейных фондах. Именно повторное изучение этих образцов позволило пересмотреть их значение.

По расчетам ученых, длина тела акулы могла достигать 8 метров. Для сравнения: современные большие белые акулы редко превышают 6 метров. При этом речь идет о предке, жившем в эпоху, когда ламниформы только начинали свое эволюционное восхождение.

Скелет акул состоит из хряща, который крайне плохо сохраняется в ископаемом состоянии. Поэтому большинство находок представлено зубами, которые акула теряет на протяжении всей жизни. Однако именно позвонки позволяют более надёжно оценить размеры тела.

Команда использовала данные современной ихтиологии, компьютерную томографию, математические модели и сравнение с ныне живущими акулами. Это позволило восстановить вероятный облик древнего хищника, который, по словам ученых, выглядел бы почти как "современная гигантская акула".

Один из ключевых выводов работы заключается в том, что "акулья" форма тела оказалась исключительно успешной с точки зрения эволюции. Уже в середине мелового периода ламниформы достигли вершин пищевой цепи - и с тех пор базовый план их строения почти не изменился.

Ученые предполагают, что подобные гиганты могли существовать и в других частях древнего океана, и теперь исследователи намерены искать аналогичные находки по всему миру.