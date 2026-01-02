Астрономы выяснили, чем на самом деле была Вифлеемская звезда

Астрономы предложили новую естественно-научную интерпретацию Вифлеемской звезды, упомянутой в Евангелии от Матфея. Согласно исследованию, необычное небесное явление, сопровождавшее рождение Иисуса Христа, могло быть яркой кометой, описанной в древнекитайских хрониках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Journal of the British Astronomical Association (JBAA).

В библейском тексте говорится, что звезда "шла перед волхвами" и затем "остановилась" над местом, где находился младенец. Именно это описание долгие годы вызывало трудности у исследователей: ни планеты, ни сверхновые, ни обычные звезды не могут вести себя подобным образом.

Авторы новой работы отмечают, что ключевым здесь является не само слово "звезда", а описанное движение.

"Текст указывает, что объект сначала указывал путь, а затем занял положение над Вифлеемом, где его движение стало незаметным на протяжении времени, совпавшего с прибытием волхвов", - отметили исследователи.

Такое поведение, по их словам, теоретически возможно для кометы, движущейся по особой траектории. В редких случаях небесное тело может на несколько часов оказаться в так называемом временно геосинхронном положении, когда из одной точки на Земле оно выглядит почти неподвижным.

В поисках исторических свидетельств ученые обратились к восточным источникам и обнаружили упоминание "метельчатой звезды" (традиционное китайское обозначение кометы) в хронике Хань шу ("История династии Хань"). Там говорится о появлении яркого небесного объекта во "втором месяце второго года", что соответствует периоду с 9 марта по 6 апреля 5 года до н. э. - времени, которое хорошо вписывается в предполагаемую дату рождения Иисуса.

Дополнительным аргументом стало то, что комета, согласно хроникам, была видна более 70 дней, что указывает на ее высокую яркость. Компьютерное моделирование показало, что при определенных параметрах орбиты такой объект мог в июне 5 года до н. э. выглядеть почти неподвижным над районом Вифлеема в течение примерно двух часов.

Отдельное внимание исследователи уделили вопросу, почему комета могла быть воспринята волхвами как благой знак. Принято считать, что в древности кометы ассоциировались с бедствиями, однако анализ месопотамских и греко-римских текстов показывает более сложную картину.

Распространенная критика кометной гипотезы основана на том, что кометы считались дурным предзнаменованием. Но источники показывают, что такие интерпретации не всегда были негативными. В ряде текстов появление кометы связывалось с событиями в царских домах, особенно в зависимых или приграничных государствах, к которым относилась Иудея.

"Наше исследование показывает, что больше нельзя утверждать, будто ни одно астрономическое событие не могло вести себя так, как это описано у Матфея", - заключили ученые.