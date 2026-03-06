Видео из TikTok с брошенной собакой растрогало весь интернет

Видео в TikTok с историей брошенной собаки растрогало пользователей сети и запустило волну поддержки. На эту историю обратила внимание редакция издания Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Житель британского города Уоррингтон Аллан Мейсон во время утренней прогулки обнаружил собаку, привязанную к забору на загородной тропе. Животное дрожало от холода, а поводок был закреплен так, что пес не мог ни лечь, ни сесть. Не найдя поблизости хозяев, мужчина позвонил жене, после чего супруги решили отвезти собаку к ветеринару, чтобы проверить наличие микрочипа и попытаться найти владельца.

Сканирование показало, что у собаки есть чип, однако регистрационные данные оказались недействительными. Из информации удалось установить лишь возраст - восемь лет - и кличку Боско. Поскольку связаться с прежними хозяевами не удалось, животное должны были отправить в приют. Вместо этого супругам предложили взять его на временную передержку сроком на 28 дней с возможностью последующего усыновления, если владелец не объявится.

Семья, уже воспитывающая двух собак, решила оставить Боско у себя. Анаис Мейсон (супруга Аллана) начала рассказывать его историю в TikTok, надеясь, что кто-то узнает питомца или поможет распространить информацию. Хозяин так и не нашелся, однако публикации вызвали широкий отклик: пользователи присылают слова поддержки и подарки через список желаний.

По словам Анаис, супруги не понимают, почему собаку могли оставить, отмечая, что Боско хорошо воспитан, хотя у него есть артрит. Сейчас семья почти уверена, что оформит постоянное усыновление. Они надеются, что эта история вдохновит других не проходить мимо животных, оказавшихся в беде.