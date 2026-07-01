Искусственный интеллект не смог заменить уволенных сотрудников

Очень многие компании отказались от точки зрения, что искусственный интеллект может делать все, и снова начали нанимать сотрудников. Об этом сообщил канал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Например, Ford заявила, что вновь нанимает сотни опытных инженеров для решения проблем качества, с которыми не справились автоматизированные системы. Аналогичным образом поступили Commonwealth Bank of Australia и гигант программного обеспечения IBM. В прошлом году банк уволил больше 40 сотрудников службы поддержки клиентов и заменил их голосовым ботом на основе искусственного интеллекта. Однако система ИИ не справилась с нагрузкой, что привело к увеличению количества звонков и побудило пересмотреть кадровую политику. Австралийский профсоюз работников финансового сектора назвал эту отмену сокращений огромной победой.

В свою очередь, IBM поручала функции управления персоналом искусственному интеллекту, который обрабатывал около 94 процентов рутинных запросов, но не мог справиться с оставшимися шестью процентами, включая этические дилеммы.

Согласно отчету Orgvue, 39 процентов руководителей предприятий сократили штат сотрудников в связи с внедрением ИИ. Однако из этого числа 55 процентов признали, что совершили ошибку.