Инопланетные структуры могут скрываться в неожиданном месте

Среди ближайших красных и белых карликов могут скрываться сферы Дайсона - гипотетические мегаструктуры, которые технологически развитые цивилизации строят вокруг своих звезд, чтобы полностью захватить их энергию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, физик Аминезам Амири из Университета Арканзаса опубликовал препринт на портале arXiv; работа принята к печати в журнале Universe.

Сфера Дайсона полностью поглощает видимый свет звезды и переизлучает его в инфракрасном диапазоне: сама конструкция нагревается лишь до 50 кельвинов - против примерно 3000 К у поверхности незащищённого красного карлика. Именно это холодное инфракрасное свечение без пыльных спектральных полос или мерцания, характерного для туманностей, должно выдать мегаструктуру.

Красные карлики - самые многочисленные и долгоживущие звезды Млечного Пути, горящие до триллиона лет. Возможные орбиты сфер вокруг них: от 0,05 до 0,3 астрономической единицы. Белые карлики - остывшие ядра погибших звезд - тоже подходят: их компактность упрощает строительство оболочки.

В рамках проекта Hephaistos из пяти миллионов проверенных звезд было отобрано семь кандидатов у красных карликов с аномальным инфракрасным сигналом. Один объект впоследствии оказался фоновым квазаром, но шесть остальных продолжают изучаться.

Амири указывает: окончательно разоблачить или подтвердить природу аномалий позволит лишь прямое наблюдение со спектральным анализом - например, с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Ключевой признак искусственной оболочки - абсолютно "чистый" тепловой спектр без каких-либо пылевых особенностей.