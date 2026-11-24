Мягкий пластырь с ультразвуковым излучателем помог участникам небольшого испытания раньше переходить в фазу быстрого сна и дольше оставаться в ней. Устройство одновременно стимулирует определенные участки мозга и регистрирует его электрическую активность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа команды Техасского университета в Остине опубликована в Nature Communications.

Устройство назвали NEUSLeeP. Оно сочетает гибкую ультразвуковую систему с электродами для наблюдения за сном и крепится к коже. Стимуляция проводится через череп без хирургического вмешательства.

В проекте участвовали 28 человек. После исключения записей недостаточного качества показатели сна проанализировали у 26 участников, среди которых были здоровые добровольцы и люди с бессонницей. Исследователи сравнивали настоящую и имитационную стимуляцию.

В объединенном анализе фаза быстрого сна наступала в среднем примерно на 43 минуты раньше, а ее продолжительность увеличивалась примерно на 16 минут.

Быстрый сон связан с яркими сновидениями, обработкой эмоций и памятью. Однако увеличение его продолжительности само по себе еще не показывает, что устройство лечит бессонницу, депрессию или тревожное расстройство.

Выборка была небольшой, а отдельные показатели в подгруппах менялись неодинаково. Для оценки стойкости эффекта, безопасности и клинической пользы нужны более крупные испытания. Пока работа демонстрирует возможность объединить направленную стимуляцию и наблюдение за сном в носимом устройстве.