Любвеобильный краб-паук обнял видеокамеру - ВИДЕО

Австралийский морской фотограф снимала стаю крабов-пауков, когда одно из членистоногих заинтересовала камера, и он обхватил ее клешнями. На видео обратил внимание новостной портал Mashable, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ролик был снят у побережья города Мельбурн в заливе Порт-Филлип. Фотограф, работающая под псевдонимом Pink Tank Scuba, отметила, что краб-паук повел себя нетипично: обычно эти существа сторонятся людей. Поэтому она считает, что столь детальная съемка - большая удача.

Крабы-пауки - семейство морских крабов, получивших свое название за нетипично длинные ноги. Состоит из примерно 200 видов, среди которых есть японский краб-паук - крупнейший вид ракообразных из ныне живущих на Земле.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

