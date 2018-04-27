Блогер попросил юзеров не издеваться над его свадебной фотографией и поплатился - ВИДЕО

Популярный американский видеоблогер Джек Дуглас, более известный под ником jacksfilms, попросил пользователей сети не издеваться над его свадебной фотографией и поплатился. Об этом он рассказал в своем ролике, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

24 апреля мужчина опубликовал в Twitter снимок с недавней свадьбы. Подпись гласила: "Пожалуйста, что бы вы ни делали, не используйте фотошоп на этой прекрасной фотографии". Однако пользователи, наоборот, увидели в словах блогера явный призыв к действию. Поэтому спустя несколько часов соцсети заполонили фотожабы с участием jacksfilms и его супруги.

Видеоблогер jacksfilms, на которого подписаны более четырех миллионов человек, прославился на YouTube благодаря музыкальным пародиям и скетчам.

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